Amelia Bono retoma su rutina tras un verano espectacular

Amelia Bono ha vivido un verano increíble. Ha disfrutado de su soltería y también de su familia... y es que a pesar de poner fin a su matrimonio con Manuel Martos, la influencer goza de una buena relación con él y con su familia.

Ahora, ya de vuelta en Madrid, la hija de José Bono, que se ha convertido en todo un referente para sus seguidores en redes sociales, ha confesado ante las cámaras que se encuentra "muy bien" y que se lo ha pasado "fenomenal" estos meses.

Un verano que comenzaba con una polémica que tuvo que lidiar ante los medios de comunicación debido a una fotografía frente al espejo en la que se apreciaba un objeto tirado en el suelo que, a juzgar por sus explicaciones, resultaba ser un calcetín... pero que dio lugar a confusión.

Preparada para comenzar septiembre por todo lo alto, Amelia se ha dejado ver acudiendo al cumpleaños de una de sus amigas con una sonrisa en su rostro tras haber aprovechado el verano con todos sus seres queridos.