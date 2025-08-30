Un militar israelí muerto por "fuego amigo" en Gaza

Un militar israelí identificado como Ariel Lubliner ha fallecido debido a "fuego amigo" durante una batalla en el sur de la Franja de Gaza, según han informado este sábado las Fuerzas Armadas israelíes.

Lubliner, de 34 años, tiene el rango de comandante en la reserva y era originario de Kiryat Bialik. Pertenecía a la 6036ª Compañía de Logística de la 36ª División.

Otros dos militares israelíes han resultado heridos en combate también en el sur de la Franja de Gaza, según recogen medios israelíes que vinculan estas dos víctimas con el incidente en el que falleció Lubliner.

Con estas son 900 las muertes de militares irsaelíes desde el inicio de la ofensiva sobre la Franja de Gaza en represalia por el ataque de las milicias gazatíes del 7 de octubre de 2023, en el que murieron unas 1.200 personas.