Rusia muestra su "solidaridad" con Venezuela ante las "amenazas" de EEUU

Las autoridades rusas han manifestado este viernes su "solidaridad" para con el Ejecutivo venezolano ante las últimas "amenazas" a su soberanía, en el marco de la creciente tensión política entre Venezuela y Estados Unidos a cuenta del despliegue de buques militares en la región.

"Rusia rechaza firmemente las amenazas de utilizar la fuerza contra Estados soberanos como instrumento de política exterior. Expresamos nuestra solidaridad con el pueblo y el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, que tiene el derecho inalienable a determinar libremente su rumbo político, económico y social sin presiones externas, en un entorno pacífico", ha expresado la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova, en declaraciones a la prensa.

Zajarova ha asegurado que el propio ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, ha trasladado ya personalmente a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, el "amplio apoyo" del Kremlin a "los esfuerzos de los dirigentes venezolanos para salvaguardar la soberanía nacional y garantizar la estabilidad institucional", al tiempo que ha reafirmado su "compromiso estrecho, directo y basado en la confianza con (sus) socios venezolanos".

Desde Exteriores han subrayado además el genuino interés de Rusia en el "desarrollo estable e independiente" de América Latina, pues cree que favorecerá "el espíritu de una asociación estratégica" entre ambos países, siempre bajo una "supervisión cuidadosa" de la evolución de la situación.

"Esperamos que los países de la región, que por decisión de los dirigentes de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños en 2014 proclamaron el continente zona de paz, sigan viviendo y prosperando sin conflictos ni intervenciones armadas. Las prácticas de injerencia externa, intervención por la fuerza y 'revoluciones de colores' deben quedar en el pasado de una vez por todas", ha sentenciado Zajarova.

Este mensaje de respaldo del Gobierno ruso llega después de que Venezuela haya denunciado este jueves un "nivel de amenaza sin precedentes" de Estados Unidos con su despliegue militar en el Caribe, en una carta dirigida al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, instándolo a "exhortar" a Washington a que ponga fin a estas acciones y respete "la soberanía, integridad territorial e independencia" del país latinoamericano.