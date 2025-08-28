Xbox extiende el juego en la nube a las suscripciones más económicas de Game Pass

Xbox ha habilitado el acceso a los juegos en la nube para los miembros de Xbox Game Pass Core o Estándar a través de Xbox Cloud Gaming (beta), lo que pretende facilitar el juego desde cualquier dispositivo compatible desde las suscripciones más económicas.

El servicio de juego en la nube de Microsoft sólo estaba disponible para los suscriptores a Game Pass Ultimate, por lo que los jugadores que querían acceder a él sólo podían hacerlo a través del plan más caro de la compañía, que en España cuesta 17,99 euros al mes.

Ahora, Xbox ha extendido el acceso a los juegos en la nube para los miembros que estén suscritos a los planes de Xbox Game Pass Core (6,99 euros) o Estándar (12,99 euros), comenzando con los del programa Insider, según ha anunciado la compañía en una publicación en su página web.

Para ello sólo tendrán que iniciar sesión en Xbox Cloud Gaming (beta) en un dispositivo compatible, y desde la pantalla de inicio se podrá explorar el catálogo de juegos disponibles.

De esta manera, estos usuarios tendrán a partir de ahora más libertad para juga, ya sea para ver en 'streaming' los juegos en la nube incluidos en su suscripción o seleccionar los juegos en la nube que ya posean.

Además, Xbox ha anunciado que los miembros suscritos a Game Pass Core o Estándar tendrán acceso a las versiones para ordenador de títulos seleccionados, lo que les ofrece más flexibilidad y la posibilidad de jugar en PC o en una consola portátil con Windows.

Esta novedad también se está probando en Xbox Insider. Así, al descargar la aplicación Xbox para PC, sólo tendrán que iniciar sesión y seleccionar la pestaña Game Pass para ver su catálogo.

La compañía ha asegurado que esta actualización amplía la biblioteca de los jugadores y les permite acceder más fácilmente a sus juegos favoritos en más pantallas.