Los reyes se vuelcan con los afectados en el Parque de Las Médulas de León

Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia se han dejado ver en la tarde de este miércoles, 27 de agosto, en el Parque de Las Médulas, en Carucedo, León, Castilla y León.

El objetivo de la visita ha sido reunirse con los afectados y las autoridades para conocer las necesidades de los vecinos y mostrarles todo el apoyo institucional a los equipos de emergencia, protección civil y brigadas forestales que han trabajado en la extinción de los fuegos.

El Rey Felipe VI ha señalado que ver la "dimensión de la tragedia" del incendio en el paisaje quemado en el paraje de Las Médulas, en la provincia de León, ha sido "realmente desolador" y ha advertido de que "hay mucho que hacer" por parte de instituciones y personas para "sacar adelante la economía de la zona".

En el marco de su visita al Parque de Las Médulas, el monarca, acompañado por la Reina Letizia tras visitar juntos zonas también afectadas por el fuego en la comarca zamorana de Sanabria, ha hecho estas declaraciones ante los medios tras comprobar los estragos en el paisaje desde el Mirador de Orellán.

En su visita a Las Médulas, los monarcas han podido conocer, asimismo, las tareas desarrolladas por la extinción del fuego y, tras su parada por el Mirador de Orellán, se han reunido con los alcalde de las localidades afectadas en el entorno de Las Médulas, quienes les han detallado el impacto de los incendios en la comarca de El Bierzo.

Los vecinos de la zona han acudido también al paraje para poder ver a los Reyes. Entre ellos, un grupo ha portado un cartel que rezaba 'Las Médulas os esperan, las cuevas y muchos castaños se han salvado... el comercio local os necesita'.