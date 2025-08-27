El Papa expresa su pésame tras el tiroteo en una escuela católica en Minneapolis que ha dejado dos niños muertos

El Papa León XIV ha enviado este miércoles un telegrama al arzobispo de Saint Paul y Minneapolis, Bernard Hebda, para expresar su "más profundo y sincero" pésame tras el tiroteo ocurrido durante una misa en una escuela católica en el suroeste de la ciudad estadounidense, donde han muerto dos niños y cerca de una veintena de personas --14 de ellas también menores de edad-- han resultado heridas.

El Pontífice, en la carta redactada y firmada por el secretario de Estado de El Vaticano, Pietro Parolin, ha mostrado "la seguridad de su cercanía espiritual" a todos los afectados por esta "terrible tragedia", especialmente "a las familias que ahora lloran la pérdida de un hijo".

"Su Santidad ora por los heridos, así como por los servicios de emergencias, el personal médico y el clero que los atienden y a sus seres queridos. En este momento extremadamente difícil, el Santo Padre imparte a la comunidad de la escuela católica de la Anunciación, a la archidiócesis de Saint Paul y Minneapolis y a los habitantes del área metropolitana de las ciudades gemelas su bendición apostólica como prenda de paz, fortaleza y consuelo en el Señor Jesús", ha afirmado el telegrama.

EL TIROTEO

La Policía de Minneapolis ha confirmado que al menos dos niños han muerto y cerca de una veintena han resultado heridos tras registrarse el tiroteo.

"Un hombre armado se acercó por el exterior del edificio y comenzó a disparar con un rifle a través de las ventanas de la iglesia hacia los niños sentados en los bancos. Disparando a través de las ventanas, alcanzó a los niños y a los fieles que se encontraban dentro del edificio", ha explicado en una rueda de prensa el jefe de la Policía de Minneapolis, Brian O'Hara.

En total, dos menores de ocho y diez años han fallecido, mientras que otras 17 personas han resultado heridas, 14 de ellas niños. Asimismo, el jefe de la Policía ha informado de que dos de los heridos se encuentran en estado crítico.

El tirador, que se quitó la vida en la parte trasera del edificio y que no ha sido identificado públicamente, estaba armado con un rifle, una escopeta y una pistola. Según informaciones preliminares de la Policía, el autor de los disparos tendría alrededor de 20 años y no tiene antecedentes.