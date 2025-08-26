Venezuela patrullará sus costas con drones y buques tras el despliegue militar de EEUU en la región

El ministro de Defensa de Venezuela, Vladimir Padrino López, ha anunciado este martes el despliegue de drones y buques en sus aguas territoriales, después de que Estados Unidos desplegara barcos de guerra en el Caribe, alegando una operación contra el narcotráfico en la región.

"Vamos a tener también un despliegue importante de drones con distintas misiones, puntos de atención ciudadana, puntos de exploración y vigilancia, con la infantería marina por todos los ríos, especialmente en el Catatumbo, (...) patrullas navales (...) y buques de mayor porte en nuestras aguas territoriales", ha explicado.

Padrino ha asegurado que así tendrán "todo un despliegue", a pesar de que ya hay presencia militar en la zona. "Vamos a hacer un refuerzo, estamos seguros que vamos a dar muchos resultados", ha declarado a través de un vídeo publicado en su perfil de la red social X, donde ha confirmado que ha comenzado el "despliegue operacional" de otros 15.000 efectivos.

Así, ha defendido que la planificación de esta medida ha sido "muy rápida" porque conocen el territorio, las condiciones geográficas, así como las características de los grupos terroristas armados, narcotraficantes, que operan en la frontera y que pretenden pasarse a territorio venezolano". "Además de combatir, por supuesto, todas las mafias del narcotráfico", ha agregado.

Por su parte, la Misión Permanente de Venezuela ante la ONU ha denunciado "la escalada de acciones hostiles y amenazas del Gobierno de Estados Unidos, que ahora incluyen el despliegue de buques de guerra adicionales al Caribe, entre ellos el 'USS Lake Erie', un crucero lanzamisiles, y el 'USS Newport News', un submarino nuclear de ataque rápido, cuya llegada a las costas venezolanas está prevista para principios de la próxima semana".

En este sentido, ha "denunciado con la mayor firmeza este despliegue, en tanto constituye una grave amenaza a la paz y la seguridad regionales". "La presencia de un submarino nuclear, de carácter ofensivo, en la región de América Latina y el Caribe contradice el compromiso histórico de nuestras naciones y pueblos con el desarme y con la solución pacífica de las controversia, y representa un claro acto de intimidación", ha declarado.

Con todo, ha exigido "el cese inmediato del despliegue militar estadounidense en el Caribe, incluyendo el submarino nuclear", ha reclamado "garantías claras y verificables" de que "no desplegará ni amenazará con usar armas nucleares en la región", ha instado al Organismo para la Proscripción de Armas Nucleares en América Latina y el Caribe (OPANAL) "a convocar a consultas urgentes para examinar esta serie de acciones hostiles y amenazas".

Por último, ha hecho un llamamiento a todos los Estados miembros de Naciones Unidas a "respaldar el respeto al carácter desnuclearizado" de la región y a defender que se trata de "una zona de paz".