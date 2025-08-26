Ramón Arcusa, desolado tras la muerte de su otra "mitad" Manuel de la Calva

Hoy el mundo de la música se levantaba con la triste noticia del fallecimiento de Manuel de la Calva, a los 88 años, dejado 'huérfano' el mítico grupo español del 'Dúo Dinámico'. Completamente desolado, su compañero Ramón Arcusa entraba en directo en el programa de 'TardeAr' reconociendo "se ha ido mi otra mitad".

Sin poder retener las lágrimas de emoción por la pérdida de Manuel, Ramón explicaba los motivos del fallecimiento: "Estaba meicándose esde hace un para de años, tenía fibrosis pulmonar y al final se ha ido". En cuanto al momento que está atravesando su familia más cercana y todos los que le conocían, explicaba: "Ayer estuve con Mirna, su esposa y esta mañana me han dicho que había fallecido. Teníamos una relación de hermanos".

Agradecido por las muchas muestras de cariño que han recibido desde que se hizo pública la noticia, comentaba: "Estamos recibiendo miles de mensajes de condolencia y bueno, qué te puedo decir... que su música es eterna". Por su parte, su propia hija Vicky confirmaba que todo aquel que lo desee podrá despedirse del artista en la sede de la Sociedad de Autores situada en el Palacio de Longoria, en la capital madrileña.