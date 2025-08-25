Agencias

Última hora. Fallece la actriz Verónica Echegui a los 42 años

El mundo del cine está de luto. Y es que tal y como ha adelantado el diario 'El Mundo' y ha confirmado hace solo unos minutos La Unión de Actores y Actrices a través de su cuenta de Twitter, Verónica Echegui ha fallecido a los 42 años.

Aunque se desconocen más detalles de esta trágica e inesperada noticia, la intérprete, que saltó a la fama por su papel de La Juani en la película de Bigas Luna 'Yo soy la Juani' en 2006, perdió la vida este domingo en el hospital 12 de Octubre de Madrid, donde llevaba varios días ingresada debido a una enfermedad que no ha trascendido por el momento.

Verónica, que mantuvo una larga relación sentimental con el también actor Álex García -con el que rompió en el verano de 2023, aunque ninguno habló nunca públicamente sobre su decisión de emprender caminos separados tras 13 años juntos- apareció en pantalla por última vez en la comedia romántica de Dani de la Orden 'A muerte', que se estrenó en Apple TV+ el pasado mes de febrero y en Atresplayer en junio.

La actriz madrileña será recordada, además de por el personaje de La Juani que la lanzó al estrellato -y por el que fue nominada a los Goya- por sus papeles en películas como 'Katmandú, un espejo en el cielo', 'El patio de mi cárcel', 'Seis puntos sobre Emma', 'Kamikazes' o 'No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas', además de participar en series como 'Cuéntame como pasó', 'Apaches', o 'Tres caminos'.

