Telefónica Chile ofrece el rescate anticipado y voluntario de 80,1 millones en bonos

La filial de Telefónica en Chile ha ofrecido a los propietarios de los 'Bonos Serie Q', cuyo importe total asciende a 90.000 millones de pesos chilenos (en torno a 80,1 millones de euros), el rescate anticipado y voluntario de los mismos, según ha informado la compañía.

Los tenedores de los 'Bonos Serie Q', emitidos en 2021 y con fecha de vencimiento en marzo de 2026, disponen hasta este lunes para comunicar si aceptan o no la oferta de rescate anticipado, el cual, en caso de salir adelante, se efectuará este próximo miércoles, 27 de agosto.

La teleco ha indicado que para que el rescate anticipado se haga efectivo la oferta debe ser aceptada por los tenedores de al menos el 50% de los 'Bonos Serie Q' en circulación, los cuales también deberán estar libres, entre otras cuestiones, de cualquier gravamen, prohibición o litigio.

"Los 'Bonos Serie Q' se rescatarán usando el sistema valorizador de instrumentos de renta fija del sistema computacional de la Bolsa de Comercio de Santiago (...) utilizando el valor nominal de cada 'Bono Serie Q' a ser rescatado y una tasa interna de retorno (TIR) correspondiente a 17%, lo que a la fecha de rescate corresponde aproximadamente a 94,0929% del valor par de los referidos bonos. El valor así obtenido no devengará intereses ni reajustes y será pagado en su equivalente en pesos", ha añadido la empresa.