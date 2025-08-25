Agencias

Sara Sálamo, Silvia Alonso y Vicky Luengo dan su último adios a Verónica Echegui en el tanatorio de La Paz

Impactante adiós en el mundo del cine español, que está conmocionado y destrozado tras la repentina muerte de Verónica Echegui a los 42 años. La actriz, que saltó a la fama al protagonizar 'Yo soy La Juani' de Bigas Luna en 2006, falleció este domingo en el Hospital 12 de Octubre de Madrid a causa de una enfermedad por la que llevaba varios días ingresada y de la que por el momento -y respetando la discreción con la que siempre llevó su vida privada- no ha trascendido ningún detalle.

Su capilla ardiente se ha instalado en el madrileño Tanatorio de La Paz, donde este martes será despedida en una ceremonia civil estrictamente privada. Como no podía ser de otra manera, minutos después de trascender su fallecimiento han sido varios los compañeros y amigos que se han desplazado hasta el lugar para darle su último adiós.

Muy afectadas, Silvia Alonso y Vicky Luengo, íntimas de Verónica, que llegaban al tanatorio cabizbajas para arropar a su familia en este durísimo trance, sin fuerzas para dedicarle un adiós público ante las cámaras. Minutos después era otra de sus compañeras, Sara Sálamo, con la que tenía una amistad desde hace años, la que se ha acercado al lugar para despedir a la actriz, vestida completamente de luto y ocultando su tristeza bajo unas gafas de sol.

