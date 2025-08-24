La cadena de radiodifusión pública de Austria despide a un editor por una publicación antisemita

La cadena de radiodifusión austriaca ORF ha despedido a uno de sus editores después de que el trabajador emitiera a través de la red social Facebook una afirmación antisemita.

Ambas partes han acordado rescindir su relación laboral y el director general de ORF, Roland Weissmann, ha calificado la publicación de "totalmente inaceptable", al tiempo que ha pedido disculpas en nombre de la entidad pública, según recoge la agencia de noticias DPA.

En concreto, el mensaje --que ya ha sido eliminado de la red social-- rezaba lo siguiente: "Si he sido víctima durante 2000 años, debería empezar a reflexionar poco a poco sobre el motivo".

El propio autor de la afirmación se ha retractado de sus palabras y ha pedido disculpas por una frase que "no hubiera permitido decir a otra persona", según ha declarado.

La comunidad judía de Austria ha condenado los hechos y ha pedido consecuencias contra este tipo de mensajes, asegurando que se ha "cruzado la línea roja". "Cualquiera que hable así está cometiendo la clásica inversión antisemita entre agresor y víctima", ha afirmado la Comunidad Judía de los estados austriacos de Salzburgo, Estiria y Carintia.