Israel aprueba un polémico plan de asentamientos en Cisjordania "que borra el engaño" del Estado palestino

El Ministerio de Defensa de Israel ha dado este miércoles el visto bueno definitivo a un controvertido plan de asentamientos en Cisjordania --que prevé la construcción de 3.400 viviendas y la separación de Jerusalén Este--, que supone la práctica eliminación del "engaño" de la solución de dos Estados, en palabras de uno de sus impulsores, el ministro de Finanzas, Bezalel Smotrich.

"El Estado palestino está siendo borrado de la mesa no con lemas, sino con hechos. Cada asentamiento, cada barrio, cada vivienda es otro clavo en el ataúd de esta peligrosa idea", ha celebrado Smotrich, quien forma parte de unos de los sectores más reaccionarios de un gobierno israelí ya de por sí ultraderechista.

Se trata de un polémico plan urbanístico que abarca unos doce kilómetros cuadrados --denominada zona E1-- y conecta Jerusalén Este con el asentamiento de Maale Adumim. La idea es duplicar su población con hasta 35.000 nuevos residentes para los próximos años con la ampliación del barrio de Tzipor Midbar.

Su construcción dividiría Cisjordania en dos, una al norte y otra al sur, haciendo casi imposible la creación de un Estado palestino conectado, tal y como el propio Smotrich se encargó de celebrar hace una semana cuando presentó el plan, ahora aprobado por un comité que depende del Ministerio de Defensa.

Se trata, según ha insistido Smotrich, de "un paso significativo que prácticamente borra el engaño de los dos Estados y consolida el control del pueblo judío sobre el corazón de la tierra de Israel", recoge 'The Times of Israel'.

La idea de que este plan amenaza gravemente la viabilidad en el futuro de un Estado palestino es compartida por organizaciones como Paz Ahora, que han estado haciendo campaña en contra de la expansión de los asentamientos israelíes.

"Bajo el pretexto de la guerra, Smotrich y su minoría de amigos mesiánicos están estableciendo un asentamiento delirante que tendremos que evacuar en cualquier acuerdo", ha denunciado esta organización, que ha insistido en que la única manera de vivir con seguridad en Israel "es dentro del marco de dos Estados".

En medio de todo ello, el anuncio de varios países más, como Francia, Canadá y Australia, de sumarse al reconocimiento casi unánime del Estado palestino, en una sesión extraordinaria de la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre.