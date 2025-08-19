Spotify permite crear transiciones personalizadas en las listas de reproducción con 'Mezclar'

Spotify permitirá que los usuarios puedan añadir y personalizar transiciones entre canciones con la incorporación de la funcionalidad 'Mezclar' en la suscripción Premium.

'Mezclar' es una nueva función, disponible en versión beta, que da "aún más control" a los usuarios sobre sus listas de reproducción, como ha informado la compañía en una nota de prensa.

En concreto, permite crear transiciones sin interrupciones entre canciones, personalizar cómo se conectan los temas y mejorar la mezcla con funciones como curvas de volumen, efectos de sonido y ajustes de ecualización

'Mezclar' puede usarse tanto en una lista nueva o ya creada, e incluye un modo 'Auto', que genera la mezcla de manera instantánea, y el modo 'Personaliza tu mezcla', para que el usuario pueda hacerlo manualmente, más en línea con su estilo.

Esta "lista de reproducción única" puede compartirse e incluso formar parte de una colaboración en una lista de reproducción mixta con amigos, siempre que todos tengan la suscripción Premium.