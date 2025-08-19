Rusia rechaza de nuevo el despliegue de tropas de países de la OTAN en Ucrania

El Gobierno de Rusia ha rechazado de nuevo este lunes un eventual despliegue de tropas de países de la OTAN en Ucrania, después de que la denominada Coalición de los Voluntarios, concebida para apoyar militarmente a Kiev, "reviviera la idea" de desplegar un contingente militar en caso de un acuerdo de alto el fuego.

"Reafirmamos nuestra postura de rechazo categórico a cualquier escenario que contemple la aparición en Ucrania de un contingente militar con la participación de países de la OTAN, lo cual conlleva una escalada descontrolada del conflicto con consecuencias impredecibles. Las declaraciones al respecto de algunos países europeos, incluido Reino Unido, reflejan esencialmente sus aspiraciones abiertamente provocadoras y depredadoras", ha dicho la portavoz del Ministerio de Exteriores ruso, Maria Zajarova.

A través de un comunicado publicado por la cartera diplomática en su página web, Zajarova ha criticado que la coalición de los voluntarios, liderada por el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, se pronunciara en este sentido este fin de semana, mientras que el ministro de Defensa de Reino Unido, John Healey, "declaró directamente la disposición a enviar tropas a Ucrania".

"En el contexto del deseo genuino demostrado por el liderazgo de Rusia y Estados Unidos en Anchorage (Alaska) de una solución integral, justa y sostenible del conflicto en torno a Ucrania, que incluya, entre otras cosas, la erradicación de sus causas profundas, siguen saliendo de Londres declaraciones que no sólo disienten con los esfuerzos de Moscú y Washington, sino que también están claramente dirigidas a socavarlos", ha manifestado.

En este sentido, ha sostenido que "el papel de los británicos en el fomento del conflicto en Ucrania es bien conocido", subrayando que Londres "no ha ocultado que consideraba a este país exclusivamente como un instrumento geopolítico contra Rusia". "Londres está obsesionado con el deseo de aumentar constantemente la apuesta en el conflicto y está llevando a los socios de la OTAN a un peligroso abismo, más allá del cual un nuevo conflicto global no está lejos", ha asegurado.

"Estas diatribas belicosas, que en realidad son una cínica incitación a continuar la lucha, solo confirman que Londres no está interesado en resolver la situación, sino que está haciendo todo lo posible para prolongar el derramamiento de sangre. Con su política, los británicos simplemente no le dan a Kiev la oportunidad de salir del conflicto mediante negociaciones y, por costumbre, con arrogancia y confianza en sí mismos, prolongan el sufrimiento del pueblo ucraniano", ha manifestado.

Por último, ha considerado que "es improbable" que las autoridades británicas "sean capaces de comprender la plena responsabilidad que arbitrariamente asumen, así como las consecuencias potencialmente catastróficas de la política destructiva que han adoptado para la seguridad internacional y regional", por lo que ha pedido que "abandone las tácticas geopolíticas arriesgadas e imprudentes".