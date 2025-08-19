POCO M7, un móvil dirigido a los jóvenes con pantalla de gran tamaño y batería de larga duración

POCO ha presentado el nuevo POCO M7, un 'smarthone' con diseño futurista dirigido a un público joven que ofrece una batería de larga duración de 7.000mAh y una pantalla grande de 6,9 pulgadas.

El nuevo dispositivo de la marca china está pensado para responder a las necesidades de las nuevas generaciones. Para ello, incorpora una batería de de 7.000mAh con la que ofrece hasta dos días de uso continuo, que incluye carga rápida de 33W y carga inversa de hasta 18W.

La batería está reforzada con un chip BatteryExtender con apagado de bajo voltaje a 3,0V, que además de protegerla, garantiza el rendimiento óptimo incluso en condiciones extremas, con hasta 142 horas de reproducción de vídeo a -20°C, como informa en una nota de prensa.

Incluye otras tecnologías para alarga su vida útil, como Battery Health 4.0 ajusta de forma inteligente la estrategia de carga, y Zero Power Instant On, que permite encender el dispositivo en segundos incluso con la batería agotada. Cuando el nivel de batería cae por debajo del 40 por ciento, Boost Charging desactiva los controles térmicos de forma segura para ofrecer una carga más veloz.

ENTRETENIMIENTO EN PANTALLA DE 6,9 PULGADAS

POCO M7 incorpora la pantalla más grande de la serie M, que alcanza un tamaño de 6,9 pulgadas y ofrece una resolución FHD+ y tasa de refresco dinámica con la tecnología AdaptiveSync, que alcanza hasta 144Hz.

Para cuidar la vista, el dispositivo cuenta con certificación TÜV Rheinland en soluciones de luz azul baja, libre de parpadeos y respetuosa con el ritmo circadiano. El sistema de sonido cuenta con la certificación Hi-Res Audio y ofrece hasta un 200 por ciento de aumento en volumen.

DISEÑO FUTURISTA

La marca ha destacado el diseño futurista de POCO M7: la versión Silver (plateada) añade sutiles toques en azul y rojo inspirados en los superhéroes clásicos, mientras que Blue (azul) presenta un diseño mecha. También está disponible con una estética más discreta en el color Black (negro). Todos los modelos cuentan con resistencia IP64 al agua y al polvo.

Este 'smartphone' está equipado con un procesador Snapdragon 685 y ejecuta el sistema Xiaomi HyperOS 2, que mejora tanto la eficiencia como la fluidez general del dispositivo. Como novedad, integra herramientas impulsadas por inteligencia artificial como Gemini de Google y 'Rodea para Buscar'.

El sistema de cámaras incluye un sensor trasero dual de 50MP que captura imágenes nítidas y detalladas en cualquier situación, acompañado por cámara frontal de 8MP para selfis más claros.

PRECIO Y DISPONIBILIDAD

POCO M7 con 6GB de RAM y 128GB de capacidad interna estará disponible por 129,99 euros del 15 de agosto al 1 de septiembre. A partir de esa fecha, su precio será de 169,99 euros en mi.com

La versión 8GB+256GB estará disponible por 149,99 euros del 15 de agosto al 1 de septiembre, y tras esa fecha, su precio será de 189,99 euros en mi.com.