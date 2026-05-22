Matthew Stafford renueva con Los Ángeles Rams

Chicago (EE.UU.), 21 may (EFE).- Matthew Stafford, vigente MVP de la NFL, renovó este jueves su contrato con Los Ángeles Rams, por lo que seguirá en la liga de fútbol americano por decimosexta temporada, informó la franquicia angelina en un comunicado oficial.

Stafford, de 38 años, firmó un acuerdo de una temporada por 55 millones de dólares, cantidad revelada por la cadena ESPN.

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El ex de los Detroit Lions fue MVP de la última campaña de la NFL tras lanzar para 4.707 yardas y 46 pases de 'touchdown'.

Stafford ganó el Súper Bowl en 2022 con los Rams. EFE

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