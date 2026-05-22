0-0. Macará empata con Alianza Atlético y definirá cupo a octavos ante América en Cali

Guayaquil (Ecuador), 21 may (EFE).- El Macará ecuatoriano empató su tercer partido como local 0-0 este jueves ante el peruano Alianza Atlético y frenó su posibilidad de clasificación a octavos de final de la Copa Sudamericana.

El conjunto de la ciudad de Ambato tendrá que definir sus posibilidades de avanzar en su visita al América de Cali colombiano la próxima semana en el cierre del Grupo A del torneo.

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Tras los resultados de la quinta fecha, el Macará quedó de líder con 9 puntos, seguido del América de Cali con 8, el argentino Tigre con 6 y de colista Alianza Atlético, con 3 unidades.

Por la fecha final del Grupo A se enfrentarán América de Cali con Macará y Tigre con Alianza Atlético, el próximo 28 de mayo, en la que el cuadro ecuatoriano procurará ratificar su efectividad para ganar jugando de visitante como lo hizo por 0-1 ante Tigre y por 0-2 ante Alianza Atlético.

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Durante el primer tiempo y prácticamente en todo el partido, si bien Macará dominó el juego, careció de ideas en ataque para romper el sistema defensivo peruano, y cuando sus atacantes quedaban con posibilidad de gol, remataron sin dirección al arco defendido por Eder Hermoza.

La presión de haber solo empatado de local en los partidos contra el colombiano América de Cali y luego frente al argentino Tigre le pasó factura al cuadro dirigido por el uruguayo Guillermo Sanguinetti.

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Si bien el equipo peruano realizó un aceptable trabajo en defensa, en ataque volvió a mostrar el discreto nivel de todo el torneo, en el que marcó solo dos goles en cinco partidos.

La estrategia del cuadro peruano, dirigido por el argentino Federico Urciuoli, fue impedir la perforación de su arco, porque le costó sobremanera llegar con peligro al arco del Macará defendido por el uruguayo Rodrigo Rodríguez.

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El árbitro del partido disputado en el estadio Bellavista de Ambato, el brasileño Matheus Delgado, amonestó con tarjeta amarilla al defensa venezolano José Marrufo, los extremos Leonard Espinoza y Luis Ayala, del conjunto local, y al defensa Román Suárez, del visitante peruano. EFE