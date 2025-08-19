Agencias

Los tres incendios forestales declarados en la Región de Murcia dejan 32,5 hectáreas arrasadas

Por Newsroom Infobae

Guardar

Los tres incendios forestales declarados este lunes por la tarde en la Región de Murcia han dejado por el momento un total de 32,5 hectáreas quemadas, según informaron fuentes de la Consejería de Presidencia, Portavocía, Acción Exterior y Emergencias consultadas por Europa Press.

En la Sierra del Oro, donde este martes ha intervenido un helicóptero de la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Emergencias, que ya se ha retirado, los efectivos han podido controlar el foco de Solana, en Abarán, y estabilizar el de Umbría, en Ricote, tras arrasar unas 11 hectáreas.

En la extinción de este incendio participaron este lunes por la tarde ocho brigadas forestales, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento y dos helicópteros de la Comunidad, según informa el '1-1-2'.

Por su parte, el incendio de la Sierra de la Puerta, que ha afectado a Caravaca de la Cruz y Moratalla, está controlado. La superficie estimada afectada ha sido de 12,5 hectáreas.

En la zona han trabajado bomberos forestales (BRIFOR) y del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, medios aéreos de la Dirección General con brigadas helitransportadas, Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil.

También está controlado el fuego declarado en la Rambla del Cárcavo, en Cieza, que ha afectado a unas 9 hectáreas.

El Gobierno regional ha mantenido una coordinación y contacto directo con los responsables municipales de los municipios afectados. Entre este lunes y martes, en los operativos han participado 200 efectivos.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Toñi Salazar da la cara tras las feroces críticas por el último concierto de 'Azúcar Moreno'

Toñi Salazar da la cara

Valeri, aterrada y con una herida en la frente tras una brutal paliza por parte de su expareja

Valeri, aterrada y con una

David Bustamante sorprende con su cambio físico y se enfrenta a los haters

David Bustamante sorprende con su

Yana Olina, el gran apoyo de David Bustamante en su nueva etapa

Yana Olina, el gran apoyo

Verónica Romero, junto a Bustamante, reivindica el legado de Álex Casademunt: "El reconocimiento está en cada canción"

Verónica Romero, junto a Bustamante,