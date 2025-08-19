Los demócratas de Texas regresan al estado permitiendo a los republicanos avanzar en el nuevo mapa electoral

Los congresistas demócratas del Estado de Texas que abandonaron este territorio a principios de agosto para impedir la votación con la que los republicanos tratan de modificar el mapa electoral han regresado este lunes a Austin, la capital tejana, lo que ha permitido a la Cámara de Representantes de Texas aprobar una medida respaldada por el presidente estadounidense, Donald Trump, y que podría otorgar al partido conservador hasta cinco escaños adicionales en las elecciones de 2026.

"Regresamos a Texas con mayor peligro para los planes republicanos que cuando nos fuimos", ha señalado el líder demócrata en el congreso tejano, Gene Wu, en declaraciones recogidas por la cadena de televisión CNN.

Wu ha defendido esta decisión anunciando su intención de "derrotar este mapa racista en los tribunales", además de "llevar nuestro mensaje a las comunidades de todo el estado y el país, e inspirar a legisladores de todo el país a combatir estos esquemas antidemocráticos de redistribución de distritos en sus propias legislaturas estatales".

"Acabamos con la sesión especial corrupta, resistimos una vigilancia e intimidación sin precedentes, y movilizamos a los demócratas de todo el país para que se unan a esta lucha existencial por una representación justa, transformando todo el panorama de 2026", ha subrayado.

La presencia de los demócratas ha permitido así al Comité de Redistribución de Distritos aprobar el nuevo mapa que beneficia a los republicanos de Texas, si bien deberá ser analizado próximamente por el pleno.

El presidente de la Cámara, Dustin Burrows, ha declarado tras abrir la sesión que "actuaremos con rapidez y el cronograma será exigente hasta que terminemos nuestro trabajo". "Ya no tenemos que esperar más. Tenemos quórum. Es hora de actuar", ha celebrado el republicano, si bien ha asegurado que "seguirá siendo una cámara donde la mayoría tiene derecho a prevalecer y la minoría tiene derecho a ser escuchada".

Mientras, la congresista demócrata Nicole Collier, que retornó este lunes a Austin, permanece encerrada en la sede del organismo porque no ha firmado un permiso para estar escoltada por el Departamento de Seguridad Pública de Texas, dispuesto para garantizar que todos los que abandonaron Texas regresan a la Cámara a una sesión especial prevista para el miércoles, en una medida que el Partido Demócrata del estado ha calificado como "la última táctica republicana para vigila¡r y controlar a los legisladores demócratas después de su exitosa ruptura del quórum".

El inquilino de la Casa Blanca ha celebrado en su cuenta de Truth Social que los republicanos de Texas "acaban de presentar un nuevo proyecto de ley para un gran y hermoso mapa del Congreso" y ha agradecido al gobernador tejano, Greg Abbott, al vicegoberandor, Dan Patrick, y al propio Burrows "su excelente trabajo".

"Es maravilloso ver a los republicanos de todas partes alzarse para salvar a nuestro país. Es una de las iniciativas más populares que he apoyado. A los republicanos les encanta vernos luchar por una gran causa. Por favor, aprueben este mapa lo antes posible", ha declarado.