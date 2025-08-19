Agencias

Blas Pascal murió hace 363 años. Su pensamiento en ocho citas

Por Newsroom Infobae

Este 19 de agosto se cumplen 363 años de la muerte, en 1662, del matemático, físico y pensador francés Blas Pascal, una de las mayores figuras del Racionalismo y fundador del existencialismo moderno.

Conocido también por sus contribuciones a la hidrodinámica --la unidad de medida de presión lleva su nombre-- Pascal legó numerosas citas en sus escritos. Aquí destacamos ocho.

-- El corazón tiene razones de las que la razón no sabe nada.

-- Las palabras amables no cuestan mucho. Sin embargo, logran mucho.

-- Navegamos dentro de una vasta esfera, siempre a la deriva en la incertidumbre, impulsada de extremo a extremo.

-- Los hechos nobles que se ocultan son los más estimados.

-- En la fe hay suficiente luz para aquellos que quieren creer y suficientes sombras para cegar a los que no.

-- El amor tiene razones que la razón no puede entender.

-- ¿Deseas que la gente piense bien de tí? No hables bien de ti mismo.

-- Si ganas, ganas todo. Si pierdes, no pierdes nada. Apueste entonces, sin vacilación, que Él existe.

