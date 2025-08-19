Blas Pascal murió hace 363 años. Su pensamiento en ocho citas

Este 19 de agosto se cumplen 363 años de la muerte, en 1662, del matemático, físico y pensador francés Blas Pascal, una de las mayores figuras del Racionalismo y fundador del existencialismo moderno.

Conocido también por sus contribuciones a la hidrodinámica --la unidad de medida de presión lleva su nombre-- Pascal legó numerosas citas en sus escritos. Aquí destacamos ocho.

-- El corazón tiene razones de las que la razón no sabe nada.

-- Las palabras amables no cuestan mucho. Sin embargo, logran mucho.

-- Navegamos dentro de una vasta esfera, siempre a la deriva en la incertidumbre, impulsada de extremo a extremo.

-- Los hechos nobles que se ocultan son los más estimados.

-- En la fe hay suficiente luz para aquellos que quieren creer y suficientes sombras para cegar a los que no.

-- El amor tiene razones que la razón no puede entender.

-- ¿Deseas que la gente piense bien de tí? No hables bien de ti mismo.

-- Si ganas, ganas todo. Si pierdes, no pierdes nada. Apueste entonces, sin vacilación, que Él existe.