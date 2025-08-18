Agencias

Petrolera estatal uruguaya detiene su producción por una reparación tras una fuga de crudo

Las autoridades confirmaron que el suministro a los consumidores está garantizado a través de reservas y compras de combustible procesado mientras equipos técnicos avanzan en la reparación de una fuga detectada en una estructura submarina clave para la infraestructura energética nacional

Por Newsroom Infobae

Guardar

Montevideo, 17 ago (EFE).- La petrolera estatal uruguaya Ancap detuvo su producción en la principal refinería del país para llevar a cabo una reparación tras una fuga de crudo, aunque aseguró que el abastecimiento para la población está asegurado mediante inventarios e importación de producto refinado.

Así lo indica un comunicado emitido este domingo, en el que detalló que la producción quedará frenada hasta que se retome el bombeo de crudo a través de la boya de José Ignacio, ubicada a unos 160 kilómetros de Montevideo.

"El pasado 3 de agosto la detección de una leve fuga de en la boya durante las maniobras de inicio de bombeo impidió la continuación de la descarga de crudo. Desde entonces, los técnicos y buzos de Ancap realizaron inspecciones y maniobras diarias para identificar las causas", detalla el texto.

De acuerdo con esto, añade que la zona a reparar fue localizada en una estructura submarina ubicada en el fondo, que conecta los manguerotes que descienden de la boya con el ducto submarino que permite la transferencia del crudo a la planta.

"Tras esta constatación, los técnicos realizan las reparaciones necesarias para volver a operar con normalidad. El tiempo que lleven los trabajos está supeditado a las condiciones climáticas, ya que el PLEM (PipeLine End Manifold) se encuentra a 20 metros de profundidad", enfatiza el texto.

Por otra parte, hace hincapié en que las trazas de petróleo halladas en algunas playas del departamento (provincia) de Maldonado el pasado fin de semana no tienen relación con la boya petrolera.

Finalmente, la petrolera estatal remarca en el comunicado que, para asegurar el suministro, se encuentra importando producto refinado y que se trabajará bajo dicho régimen "hasta retomar el bombeo en condiciones seguras". EFE

Temas Relacionados

AncapFuga de crudoRefineríaMontevideoJosé IgnacioMaldonadoReparaciónAbastecimientoImportaciónEFE

Últimas Noticias

Podemos pide al Gobierno que decrete nivel 3 y asuma la coordinación de los incendios ante "la gestión criminal del PP"

Podemos pide al Gobierno que

El M23 denuncia una "ofensiva mortal" de las fuerzas del Gobierno congoleño en Kivu Sur

El M23 denuncia una "ofensiva

Descalificados en Irak casi 300 candidatos a las legislativas por vínculos con el ilegalizado partido Baaz

Descalificados en Irak casi 300

(Crónica) Nico Williams hace las paces con San Mamés y el Getafe toma Balaídos

(Crónica) Nico Williams hace las

El Gobierno libio suspende las actividades de Huawei en el país por vulnerar la seguridad nacional

El Gobierno libio suspende las