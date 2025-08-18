Ministra española de Defensa tilda de "profunda decepción" la reunión de Trump y Putin

Madrid, 18 ago (EFE).- La ministra española de Defensa, Margarita Robles, ha calificado de "profunda decepción" la reunión entre el presidente de EE.UU., Donald Trump, y el mandatario ruso, Vladímir Putin, el pasado viernes en Alaska, y ha advertido de que no se puede obligar a Ucrania a ceder territorio a Rusia.

En declaraciones a la cadena pública TVE, Robles ha señalado que es "evidente" que Trump no ha conseguido llegar a un acuerdo para poner fin a la guerra de Ucrania y ha incidido en la importancia de que Europa siga apoyando a este país.

"Es necesario una paz justa y duradera y eso no se consigue obligando a una población como es la ucraniana, que son heroicos, a ceder territorio", ha señalado la ministra coincidiendo con la reunión que el presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, va a mantener este lunes en Washington con Trump.

Hasta la capital estadounidense van a viajar también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rütte; los presidentes de Francia y Finlandia, Emmanuel Macron y Alexander Stubb, y los jefes de Gobierno de Alemania, Friedrich Merz; Reino Unido, Keir Starmer; e Italia, Giorgia Meloni.

"Todos con Ucrania, Europa con Ucrania, España en Europa y con Ucrania y vamos a seguir trabajando", ha incidido Robles, quien ha querido dejar "muy claro" que la guerra sólo puede terminar con una paz justa y duradera.

Respecto a si España estaría dispuesta a participar en el eventual despliegue de una fuerza europea de paz en Ucrania con hasta 300.000 soldados como han planteado algunos países, Robles se ha limitado a responder que nuestro país está siempre comprometido con la paz como lo demuestran los 3.000 militares que participan en misiones de paz en el exterior poniendo en riesgo sus vidas.

"Pero ahora lo importante es que hay que conseguir la paz y eso está en manos de Putin", que es el "señor de la guerra", que está masacrando a los ucranianos, ha zanjado Robles. EFE