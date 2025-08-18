Lunes, 18 de agosto de 2025 (07.00 GMT)

Bangkok/Madrid, 18 ago (EFE).-

Washington.- Líderes de la UE, la OTAN y los países europeos de la llamada "coalición de voluntarios" acompañan al presidente ucraniano, Volodomir Zelenski, en su encuentro con el norteamericano, Donald Trump, en la Casa Blanca, en una cita crucial para establecer las condiciones de un eventual proceso de paz en Ucrania.

La Paz.- Los candidatos opositores Rodrigo Paz y Jorge 'Tuto' Quiroga se medirán en una inédita segunda vuelta por la Presidencia de Bolivia en octubre, tras las elecciones generales de este domingo que marcaron el fin de casi 20 años de hegemonía del Movimiento al Socialismo (MAS), que no alcanzó el 4 % de los votos válidos.

Beirut.- El enviado especial de Estados Unidos para Siria, Thomas Barrack, mantiene una serie de encuentros de alto nivel en Beirut, en su primera visita al país desde que el Gobierno libanés adoptara este mes importantes medidas para el desarme del grupo chií Hizbulá.

Rafah.- El primer ministro palestino, Mohamed Mustafa, visita el lado egipcio del paso de Rafah, que conecta el Sinaí con Gaza y donde ofrecerá una rueda de prensa junto al ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty.

Jisr al Shughur (Siria).- Los sirios que viven en la orilla del Orontes atestiguan que este año es el de mayor sequía del que tienen memoria. Este río, de importancia histórica y que discurre desde el Líbano atravesando Siria hacia Turquía, se ha quedado seco, dejando enormes daños medioambientales, humanos y económicos.

Brasilia.- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, recibe este lunes en Brasilia a su homólogo de Ecuador, Daniel Noboa, en una visita oficial destinada a fortalecer la relación bilateral y en la que el mandatario brasileño también buscará abordar el tema de los aranceles de Estados Unidos.

Caracas.- Representantes de la Fiscalía General, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría General de Venezuela se pronuncian en defensa de la "integridad" del presidente Nicolás Maduro, tras el anuncio de Estados Unidos de aumentar a cincuenta millones de dólares la recompensa por información que conduzca al arresto del líder chavista.

Santiago de Chile.- Los aspirantes a la Presidencia chilena inscriben sus candidaturas ante el ente electoral de cara a las elecciones del próximo 16 de noviembre, con el ultraderechista José Antonio Kast y la comunista Jeannette Jara como los grandes favoritos.

Bogotá.- Conmemoraciones del 36 aniversario del asesinato del excandidato presidencial Luis Carlos Galán, en momentos en que el país vive un nuevo brote de violencia política antes de las elecciones legislativas y presidenciales de 2026.

Nueva York (EE.UU.).- Imágenes de apertura de la bolsa de Nueva York.

Washington.- Imágenes de la Guardia Nacional patruyando la ciudad de Washington.

Seúl.- Surcoreanos protestan en contra de los ejercicios militares entre Corea del Sur y Estados Unidos que han dado inicio este lunes, y que tendrán lugar de forma fragmentada en un aparente gesto conciliador de Seúl con su vecino del Norte.

Medellín (Colombia).- Medellín, la ciudad que “transita” entre las montañas y el cielo a bordo de su metrocable, guarda en la ladera occidental un lugar que pasó de ser territorio vedado a parada obligada para turistas: la Comuna 13.

Asilah (Marruecos).- Imágenes del día a día en la ciudad turística marroquí de Asilah.

Cambridge (R.Unido).- Imágenes de turismo en la ciudad británica de Cambridge.

Asunción.- El presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, presenta un balance positivo de la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior en el ecuador de su desarrollo en la capital paraguaya, y anticipa sus expectativas sobre el desarrollo, dentro de dos años, de los Juegos Panamericanos de Lima.

