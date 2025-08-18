Los líderes de la UE celebran mañana una cumbre virtual tras la reunión de hoy con Trump

Bruselas, 18 ago (EFE).- El presidente del Consejo Europeo, António Costa, ha convocado a los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea a una reunión por videoconferencia mañana para informar del encuentro que mantendrán hoy en Washington el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, y el estadounidense, Donald Trump, junto a varios líderes europeos.

"Junto con Estados Unidos, la UE seguirá trabajando hacia una paz duradera que salvaguarde a Ucrania y los intereses de seguridad vitales de Europa", escribió Costa en un mensaje en redes sociales en el que anunció la convocatoria.

El encuentro telemático tendrá lugar a las 13.00 hora de Bruselas (11.00 horas GMT), según indicó. EFE