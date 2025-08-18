HONOR 400 Series, el siguiente paso de una estrategia global enfocada en IA PR Newswire Ciudad de México, 18 de agosto de 2025 Con una inversión global de 10 mil millones de dólares, HONOR refuerza su compromiso con la IA a través del HONOR ALPHA PLAN, llevando innovación y tecnología avanzada al mercado mexicano con la nueva HONOR 400 Series. Ciudad de México, 18 de agosto de 2025 /PRNewswire/ -- HONOR, marca global líder en inteligencia artificial para dispositivos y ecosistemas, anuncia la llegada al mercado mexicano de su nueva HONOR 400 Series, un lanzamiento que marca un nuevo hito en la transformación digital del país y refuerza su apuesta por la democratización de tecnologías inteligentes.

La serie HONOR 400 no solo representa un avance tecnológico, sino también un pilar estratégico dentro del HONOR Alpha Plan, una hoja de ruta respaldada por una inversión global de 10 mil millones de dólares a cinco años. Esta iniciativa incluye 7 centros globales de investigación y desarrollo (I+D), destinados a acelerar la creación de más de 40 funciones impulsadas por IA que ahora se integran en los nuevos dispositivos disponibles en México: HONOR 400 y HONOR 400 Pro. México: mercado prioritario en la estrategia global México se ha consolidado como uno de los países latinoamericanos con mayor interés en la inteligencia artificial. Según datos de Statista y análisis del BID, se proyecta que el mercado de IA en el país supere los 3,000 millones de dólares en valor para 2026, sin embargo, el 35% de la población* en México sabe cómo usarla. En este contexto, HONOR se posiciona como un actor clave para facilitar el uso de la inteligencia artificial en los consumidores y apoyar en su democratización en los próximos años. En línea con esta tendencia, HONOR reportó un crecimiento del 70% en ventas en México en su modelo HONOR Magic 7 Lite frente a su modelo anterior, impulsado no solo por la innovación tecnológica. Esto refuerza el posicionamiento de HONOR como una marca que refrenda su compromiso por una adopción en la democratización de la IA. IA para mejorar la productividad y la vida diaria HONOR 400 Series integra más de 40 herramientas avanzadas impulsadas por inteligencia artificial, que transforman la manera en que los usuarios gestionan sus tareas diarias, optimizan su tiempo y maximizan su conectividad. Funciones como Imagen a Video con IA, edición inteligente, traducción en tiempo real, y herramientas de productividad permiten a los usuarios experimentar el potencial de la IA de forma tangible. Estas innovaciones colocan a HONOR 400 Series como una opción estratégica para reducir la brecha digital y democratizar el uso de Inteligencia Artificial de una forma fácil y sencilla. Disponibilidad y oferta comercial HONOR 400 Series estará disponible en México a partir del 29 de julio con precios competitivos y promociones exclusivas tanto en HONOR E-Commerce como en otros distribuidores. A continuación, se detallan las ofertas para ambos modelos, diseñadas para maximizar el valor para los usuarios: Modelo Precio Promociones Ecommerce del 29 de julio al 31 de agosto Promoción Telcel HONOR 400 $12,999 pesos Cupón de descuento de $2,500 pesos + auriculares HONOR Choice + HONOR Watch 5 (valor estimado: $4,998 pesos). HONOR X6c + HONOR Choice Headphones de regalo.

Por $2,499 pesos adicionales: HONOR Pad X8a (valor total estimado: $9,497 pesos). HONOR 400 Pro $19,999 pesos Cupón de descuento de $4,000 pesos + auriculares HONOR Choice + HONOR Watch 5 + HONOR Earbuds Open (valor estimado: $8,997 pesos). HONOR X7c + HONOR Choice Headphones de regalo. Garantía 360 de HONOR Ambos dispositivos incluyen la Garantía 360, que ofrece un año de protección contra daños por agua, un año de protección de pantalla y dos años de protección de batería.