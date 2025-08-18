Guardacostas de Kuwait decomisan drogas por valor de 4,2 millones de USD y detienen a tres

Manama, 18 ago (EFE).- La Dirección General de Guardacostas de Kuwait informó este lunes de la detención de tres personas, incluido un oficial militar, involucradas en un intento de contrabando de "319 piezas de sustancias estupefacientes" con un valor de mercado estimado en 4,2 millones de dólares y destinadas a la distribución dentro del país.

"Las patrullas marítimas frustraron un intento de contrabando de una gran cantidad de narcóticos destinados a ser distribuidos dentro del país", informó la Dirección General de Guardacostas en un comunicado en el que dijo que la operación se enmarca en los esfuerzos "para proteger las fronteras marítimas y combatir toda forma de contrabando".

Según la nota, la Guardia Costera, utilizando cámaras de drones, detectó "una embarcación que transportaba personas recuperando bolsas del fondo marino", por lo que "un equipo del Departamento de Formación Marítima y del Departamento de Seguridad Marítima se desplegó de inmediato en el lugar y decomisó la embarcación y a sus ocupantes".

"Se reveló que en el barco viajaban tres personas: Mohammed Ibrahim Mansour al Manasir, un oficial militar del Ministerio del Interior, Nasser Jassim Mohamed al Mulaifi, que trabaja en la Administración General de Aduanas, y Walid Mohamed Hazem Gharbia, un residente palestino", informó sobre los detenidos.

En el registro de la embarcación encontraron "ocho bolsas herméticamente cerradas que contenían 319 piezas de sustancias estupefacientes, cuyo valor de mercado se estimó en aproximadamente 1,3 millones de dinares kuwaitíes", el equivalente a 4,2 millones de dólares estadounidenses.

El Ministerio del Interior kuwaití afirmó que seguirá reforzando los controles sobre las aguas territoriales y mejorando la preparación de sus equipos de campo y técnicos para "contrarrestar los intentos de contrabando y proteger a la sociedad del flagelo de las drogas". EFE