El canciller de India pide a su par chino avanzar en la desescalada entre sus dos países

Nueva Delhi, 18 ago (EFE).- El canciller de la India, Subrahmanyam Jaishankar, pidió este lunes a su par chino, Wang Yi, avanzar en la relación entre las dos potencias asiáticas con un "esfuerzo constructivo" por ambas partes, en el que las diferencias entre Pekín y Nueva Delhi no se conviertan en disputas ni conflictos de competencias.

"La base de cualquier impulso positivo en nuestras relaciones (las de la India y China) reside en la capacidad de mantener conjuntamente la paz y la tranquilidad en las zonas fronterizas. También es esencial que avance el proceso de desescalada", dijo Jaishankar a Wang durante su reunión, la primera del canciller chino en Nueva Delhi, a donde llegó este lunes para copresidir un diálogo centrado en las disputas fronterizas.

Se trata del segundo encuentro de este tipo en celebrarse entre las dos potencias asiáticas, cuyas tropas se enfrentaron en el Himalaya en 2020.

Está previsto que Wang se reúna mañana con el asesor de Seguridad Nacional indio, Ajit Doval.

Además de la cuestión fronteriza, capital en el deshielo entre Pekín y Nueva Delhi, Jaishankar detalló que los diálogos con Wang también cubrirán temas económicos y comerciales, peregrinaciones, contactos entre pueblos, intercambios de datos fluviales, el comercio fronterizo, la conectividad y los intercambios bilaterales.

"Nuestras dos naciones buscan ahora avanzar y esto requiere un enfoque sincero y constructivo de ambas partes. En ese esfuerzo, debemos guiarnos por los principios de respeto mutuo, sensibilidad mutua e interés mutuo", dijo Jaishankar.

El canciller indio añadió que las diferencias entre los dos países no deben convertirse en "disputas o en conflictos de competencia"

La visita de Wang Yi llega, además, en vísperas de un posible viaje del primer ministro indio, Narendra Modi, a China a finales de mes para asistir a la cumbre de la Organización de cooperación de Shanghái, su primera visita a China en siete años, ocasión en la que podría mantener un encuentro con el presidente chino, Xi Jinping, prosiguiendo con el deshielo entre los gigantes asiáticos.

Además, en las últimas semanas, Nueva Delhi también ha intensificado su actividad diplomática con Rusia, lo que se ha interpretado como una respuesta directa a la presión sobre la India de la administración estadounidense de Donald Trump que ha anunciado un arancel del 50 % a los productos indios en represalia por la continua compra de petróleo ruso por parte de la India. EFE