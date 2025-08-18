Agencias

Cerro Porteño impone su ley en Paraguay

Con tantos de Araújo, Iturbe, Carrizo y Domínguez, el líder amplía la diferencia sobre Guaraní tras ganar en un duelo vibrante, mientras Luqueño y Nacional se consolidan en los principales puestos de la clasificación del Clausura paraguayo

Asunción, 17 ago (EFE).- Nacional venció este domingo por 2-0 a Trinidense en un partido de la octava fecha del Torneo Clausura de Paraguay que lidera con 20 puntos de 24 posibles Cerro Porteño tras imponerse por 3-4 a su escolta Guaraní.

El delantero argentino Ignacio Bailone puso en ventaja a la Academia con un doblete de penalti en el estadio Martín Torres Ledesma del barrio asunceno Santísima Trinidad.

El Triki jugó con 10 hombres desde el minuto 20 por la expulsión de Sergio Mendoza.

El primer tanto llegó a los 38 minutos luego de que el árbitro sancionó una falta del mediocampista Juan Salcedo contra Bailone; y el segundo, en el 52 debido a una mano del delantero del Triki Néstor Camacho.

Nacional sumó 15 unidades y ascendió al cuarto puesto, mientras Trinidense quedó quinto con 14.

Olimpia y Libertad firmaron tablas (0-0) en el clásico blanco y negro en el estadio Defensores del Chaco de Asunción.

El Decano descendió al séptimo lugar con nueve puntos, frente a Libertad, que reservó a sus mejores jugadores para el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores contra River Plate en Buenos Aires, este 21 de agosto.

Cerro Porteño se aferró al primer lugar de la clasificación con anotaciones de Sergio Araújo, Juan Manuel Iturbe, Federico Carrizo y Cecilio Domínguez.

Iván Ramírez, Lucas Quintana, en contra de su propia portería, y Alexandro Maidana marcaron el descuento de Guaraní, que es segundo con 16 puntos, los mismos que Sportivo Luqueño que se adueñó de la tercera casilla luego de vencer por 0-1 a Sportivo Ameliano.

La octava fecha comenzó el viernes con el empate 1-1 entre el colista Tembetary y 2 de Mayo, y el 0-0 de General Caballero con Deportivo Recoleta. EFE

