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¿Cómo estará el clima en Panamá?

Los fenómenos meteorológicos y análisis de probabilidad permiten dar información sobre la temperatura, lluvias y vientos para las próximas horas

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Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)
Temperatura, probabilidad de lluvia, nubosidad y rayos ultravioleta son algunos de los datos que debes de saber antes de salir de casa. (Infobae/Jovani Pérez)

Antes de partir a tu destino, checa el pronóstico del clima en Panamá para las siguientes horas en este 9 de mayo.

Durante el día la temperatura alcanzará un máximo de 34 grados, la previsión de lluvia será del 58%, con una nubosidad del 77%, mientras que las ráfagas de viento llegarán a los 30 kilómetros por hora.

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En cuanto a los rayos ultravioleta se prevé que alcancen un nivel de hasta 9.

Para la noche, la temperatura llegará a los 25 grados, mientras que la probabilidad de precipitación será de 17%, con una nubosidad del 40%, mientras que las ráfagas de viento serán de 32 kilómetros por hora en la noche.

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La predicción del estado del tiempo en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Panamá (Imagen ilustrativa Infobae)

En Panamá existen dos zonas climáticas predominantes. La primera abarca los climas tropicales lluviosos, donde las temperaturas superan los 20°C y se propicia el desarrollo de plantas que requieren de calor y humedad. Por otra parte, se encuentra la región que contempla climas templados lluviosos.

En consecuencia, en la ciudad con el nombre homónimo la temperatura anual es calurosa, con promedio máximo de 30°C.

Debido a que está ubicado en la zona Intertropical predomina el ambiente tropical y altas temperaturas la mayor parte del año, por lo que una de las mejores épocas para visitar el país es durante noviembre y diciembre, ya que por lo regular es más fresco, permitiendo dar paseos más extensos.

Protección Civil exhorta a la población a atender las medidas de prevención e indicaciones y en caso de emergencia comunicarse a los teléfonos 9 1 1 | 520-4429 | 520-4426 |*335.

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