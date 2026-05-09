El Kremlin dice que Ucrania no intentó sabotear su desfile militar en la Plaza Roja

Moscú, 9 may (EFE).- El Kremlin aseguró este sábado que Ucrania no intentó sabotear el desfile militar en la Plaza Roja con ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial, como temían las autoridades rusas.

"No intentaron nada. Todo fue bien", dijo Dmitri Peskov, portavoz presidencial, a la prensa local.

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Peskov añadió que la tregua en Ucrania acordada la víspera con mediación de Estados Unidos se prolongará sólo hasta este lunes 11 de mayo.

La parada militar de este sábado duró 45 minutos y fue la más corta en muchos años, ya que por primera vez desde 2007 transcurrió sin armamento pesado, debido, según el Kremlin, a la amenaza terrorista ucraniana.

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Los tanques, piezas de artillería, lanzaderas y misiles intercontinentales sí marcharon por el empedrado de la plaza durante los primeros cuatro años de guerra.

Por motivos de seguridad, tampoco desfilaron esta vez los cadetes, pero sí los alumnos más mayores de academias militares y también, por primera vez, soldados norcoreanos.

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El viernes, el presidente de EE.UU., Donald Trump, anunció un acuerdo entre ambos bandos en conflicto para una tregua de tres días en Ucrania, lo que fue confirmado seguidamente por el Kremlin y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski.EFE

(Foto)(Vídeo)

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