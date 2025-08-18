Agencias

Aumentan a 20 los muertos por la explosión en una fábrica de pólvora del oeste de Rusia

Por Newsroom Infobae

Guardar

La cifra de muertos por la explosión que sacudió el viernes una fábrica de pólvora en la región rusa de Riazán, situada al sur de Moscú, ha ascendido a 20, según el último balance de víctimas difundido este lunes por los servicios de emergencias de Rusia.

El gobernador de la región, Pavel Malkov, ha lamentado, además, que otras 134 personas han resultado heridas a causa del incidente, producido por un incendio registrado en las inmediaciones del inmueble, situado en el distrito de Shilovski, según informaciones recogidas por la agencia rusa de noticias TASS.

No obstante, las autoridades rusas desconocen de momento las causas del fuego. Este lunes entra en vigor el día de luto anunciado el viernes por Malkov en señal de apoyo a las víctimas y familiares de los afectados por lo que ha descrito como una "terrible tragedia".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Podemos pide al Gobierno que decrete nivel 3 y asuma la coordinación de los incendios ante "la gestión criminal del PP"

Podemos pide al Gobierno que

Robles sostiene que solo la UME puede atacar el fuego y acusa al PP de "demagogia" por pedir más medios militares

Robles sostiene que solo la

El delantero del Sevilla Rafa Mir llega cedido al Elche

El delantero del Sevilla Rafa

Rusia afirma que también necesita garantías de seguridad "eficientes" en un potencial acuerdo de paz con Kiev

Rusia afirma que también necesita

Al menos 300 muertos y más de 150 heridos por las lluvias monzónicas en el norte de Pakistán

Al menos 300 muertos y