Ascienden a veinte los muertos en la explosión en una fábrica rusa de armas y munición

Las autoridades confirmaron el saldo tras la detonación en una planta industrial del sureste de Rusia, mientras medios locales destacan irregularidades previas de seguridad y reportan que la mayoría de los heridos continúan recibiendo atención médica en hospitales

Por Newsroom Infobae

Moscú, 18 ago (EFE).- Las autoridades rusas elevaron hoy a veinte los muertos y a 134 los heridos por la explosión que se produjo el pasado viernes en un taller que fabricaba armas y munición en la región rusa de Riazán, al sureste de Moscú.

"A las 7:00 horas del 18 de agosto son veinte los fallecidos como consecuencia del accidente en el distrito de Shilovsky (región de Riazán)", se afirma en un comunicado de la administración local citado por la agencia oficial rusa TASS.

Según la nota de prensa, 31 de las 134 personas que resultaron heridas permanecen hospitalizadas.

La explosión tuvo lugar en la fábrica Elastik, perteneciente al grupo petrolero ruso Transneft y ubicada en la región fronteriza rusa de Riazán.

Debido a los problemas económicos que enfrentaba en los últimos tiempos, la fábrica arrendó un taller a la compañía Guefest-M, que se dedica a la fabricación de explosivos, indicaron medios locales.

Según el canal de Telegram 112, esta compañía fue amonestada en varias ocasiones por incumplir las normas de seguridad y condiciones laborales.

A su vez, el canal de Telegram Mash indicó que la explosión fue provocada por la detonación de una munición.

El canal Baza desvinculó el incidente de un posible ataque de drones ucranianos al puntualizar que en la región no se declaró alarma antiaérea alguna. EFE

