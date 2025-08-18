Alonso Martínez da un nuevo triunfo al New York City y Müller debuta con Vancouver

Washington, 17 ago (EFE).- El New York City remontó este domingo al Nashville gracias a un gol del costarricense Alonso Martínez que significó la victoria, mientras que el San Diego consolidó su liderato en el Oeste con un triunfo agónico frente al San José.

El Nashville se adelantó en el minuto 10 del primer tiempo con un gol del canadiense Jacob Shaffelburg, pero el New York City le dio la vuelta al marcador con tantos del colomboestadounidense Andrés Perea antes del descanso y de Martínez en el minuto 77.

De los 13 goles que lleva el costarricense esta temporada, siete han sido decisivos para sumar los 3 puntos.

Por su lado, el San Diego también remontó su partido tras empezar perdiendo ante el San José, que se adelantó gracias al venezolano Josef Martínez en el minuto 72.

Los daneses Marcus Ingvartsen, en el 81, y Anders Dreyer, en el 84, sellaron el triunfo del San Diego, que se mantienen en el liderato del Oeste por una jornada más en el año de su debut en la MLS.

En el último partido de la jornada, Vancouver y Houston Dynamo empataron 1-1 en el debut del alemán Thomas Müller con el club canadiense.

El Vancouver se adelantó en el minuto 6 con un penalti convertido por Brian White, pero el Houston empató en el tiempo añadido de la mano del brasileño Artur. EFE