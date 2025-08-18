Agencias

Alonso Martínez da un nuevo triunfo al New York City y Müller debuta con Vancouver

El costarricense suma su séptimo tanto decisivo de la temporada para el conjunto neoyorquino, mientras en Canadá el internacional alemán debuta con empate ante Houston y San Diego extiende su dominio en la Conferencia Oeste tras una remontada agónica

Por Newsroom Infobae

Guardar

Washington, 17 ago (EFE).- El New York City remontó este domingo al Nashville gracias a un gol del costarricense Alonso Martínez que significó la victoria, mientras que el San Diego consolidó su liderato en el Oeste con un triunfo agónico frente al San José.

El Nashville se adelantó en el minuto 10 del primer tiempo con un gol del canadiense Jacob Shaffelburg, pero el New York City le dio la vuelta al marcador con tantos del colomboestadounidense Andrés Perea antes del descanso y de Martínez en el minuto 77.

De los 13 goles que lleva el costarricense esta temporada, siete han sido decisivos para sumar los 3 puntos.

Por su lado, el San Diego también remontó su partido tras empezar perdiendo ante el San José, que se adelantó gracias al venezolano Josef Martínez en el minuto 72.

Los daneses Marcus Ingvartsen, en el 81, y Anders Dreyer, en el 84, sellaron el triunfo del San Diego, que se mantienen en el liderato del Oeste por una jornada más en el año de su debut en la MLS.

En el último partido de la jornada, Vancouver y Houston Dynamo empataron 1-1 en el debut del alemán Thomas Müller con el club canadiense.

El Vancouver se adelantó en el minuto 6 con un penalti convertido por Brian White, pero el Houston empató en el tiempo añadido de la mano del brasileño Artur. EFE

Temas Relacionados

Alonso MartínezNew York CitySan DiegoVancouverNashvilleHoustonFútbolMLSThomas MüllerJosef MartínezEFE

Últimas Noticias

Podemos pide al Gobierno que decrete nivel 3 y asuma la coordinación de los incendios ante "la gestión criminal del PP"

Podemos pide al Gobierno que

Más de 40 desparecidos en el naufragio de una barcaza en el noroeste de Nigeria

Más de 40 desparecidos en

AMP. Más de 200.000 personas exigen a Netanyahu que anteponga la seguridad de los rehenes a la ocupación de Gaza

AMP. Más de 200.000 personas

Más de 150.000 personas se quedan sin electricidad en Puerto Rico al paso del huracán 'Erin'

Más de 150.000 personas se

Cierran las urnas en Bolivia tras una jornada electoral con incidentes aislados

Cierran las urnas en Bolivia