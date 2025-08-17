Indra y Minsait avanzan hacia un modelo predictivo de digitalización forestal frente a los incendios

Indra Group y su filial de transformación digital Minsait apuestan por la coordinación de tecnologías avanzadas para el desarrollo de un sistema predictivo de digitalización forestal frente a la amenaza de incendios, según ha informado la compañía en un comunicado.

Con motivo del Día Mundial de la Prevención de Incendios Forestales, que se celebra cada 18 de agosto, Indra y Minsait han destacado su compromiso con la innovación tecnológica para anticiparse a los riesgos y reforzar la protección de los territorios.

Su propuesta se apoya en el concepto de las 'blended technology', una integración de tecnologías avanzadas que operan de forma coordinada, entre las que destacan la inteligencia artificial (IA), la visión artificial, los sensores ambientales, las imágenes satelitales y la conectividad en tiempo real.

Al combinar estos elementos es posible monitorizar el entorno de manera continua y detectar indicadores tempranos de riesgo, como anomalías térmicas, emisiones de humo o cambios súbitos en las condiciones ambientales, incluso antes de que se inicie un incendio.

Ejemplo de ello es un sistema por el que en zonas boscosas de difícil acceso y líneas eléctricas se despliegan sistemas autónomos que combinan sensores y visión artificial.

Estos dispositivos instalados en postes y torres de alta y media tensión detectan humo, puntos calientes y variables ambientales como temperatura y humedad. Funcionan con energía solar y cuentan con procesamiento local para garantizar su eficacia incluso en zonas con poca conectividad durante las 24 horas del día.

Esta tecnología de Minsait es fácil de instalar y mantener, permite generar alertas tempranas, actualizar mapas de riesgo en tiempo real y coordinar una respuesta más rápida y eficaz con los servicios de emergencia, reduciendo los tiempos de intervención y limitando el alcance de los daños, ha asegurado la compañía.

LUCHA DIGITAL CONTRA LOS INCENDIOS

La responsable Global de Distribución de Energía en Minsait (Indra Group), Laura Moreno Sánchez, ha señalado que "la lucha contra los incendios ya no se libra solo en el terreno, sino también en el mundo digital".

"Gracias a tecnologías como la inteligencia artificial, los sensores ambientales o las imágenes satelitales, hoy podemos anticiparnos al fuego antes de que se declare", ha destacado.

"La prevención inteligente convierte los datos en decisiones y las decisiones en tiempo ganado, lo que es clave en estos escenarios. En un contexto de cambio climático, apostar por la innovación no es una opción: es una necesidad para proteger nuestro territorio y avanzar hacia escenarios seguros y sostenibles para todos", ha destacado Moreno Sánchez.

IA SENSÓRICA E IMÁGENES SATELITALES

El mismo enfoque predictivo se está utilizando en sectores como la energía, la logística, la movilidad urbana o la gestión de infraestructuras críticas. Allí donde una avería, un fallo técnico o una situación meteorológica extrema puedan desencadenar una emergencia, ya hay sistemas inteligentes monitorizando en segundo plano.

Una herramienta basada en tecnología y desarrollada por Indra es el sistema FAEDO, una solución de detección temprana de incendios forestales basada en cámaras térmicas y visión panorámica de 360 grados que permite identificar focos de calor de forma automática y continua tanto de día como de noche.

El sistema ofrece una localización precisa del origen del fuego mediante georreferenciación directa sobre modelos tridimensionales del terreno, sin necesidad de triangulación. Además, incorpora estaciones meteorológicas y herramientas de simulación para apoyar la planificación de la respuesta.

FAEDO ya está operativo en zonas como la Sierra del Retín (Cádiz) y en la isla de Gran Canaria, donde contribuye a proteger grandes extensiones de terreno con alta sensibilidad ambiental.

Asimismo, este impulso a la prevención inteligente trasciende las fronteras nacionales. En Latinoamérica, destaca el caso de Perú, donde Indra colabora con la agencia espacial CONIDA en una plataforma que combina imágenes satelitales y análisis avanzado de datos para anticipar incendios forestales, inundaciones y cambios en el uso del suelo.

Este sistema ha mejorado "notablemente" la capacidad del país andino para planificar y responder, especialmente en regiones remotas o vulnerables, ha asegurado la compañía.

En contextos distintos, la lógica es la misma: convertir los datos en información útil y esa información en acción preventiva, ha destacado la empresa.

Así, ha señalado que en un país como España, especialmente golpeado por los incendios forestales, "la innovación tecnológica no es solo una herramienta, es una necesidad para reducir riesgos, proteger el territorio y mejorar la coordinación entre administraciones y servicios de emergencia"; sino que es "un camino hacia una gestión más sostenible, eficiente y resiliente del territorio, que convierte los datos en decisiones, y las decisiones en tiempo ganado".