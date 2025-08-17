Fran Perea reivindica sus raíces malagueñas y el esfuerzo artístico en su regreso a Starlite

Fran Perea ha regresado a los escenarios de su Málaga natal y lo ha hecho en el prestigioso festival Starlite, un lugar que le invita a reflexionar sobre el camino recorrido desde sus primeros pasos en la industria artística. El cantante y actor ha recordado lo mucho que ha tenido que luchar y reinventarse para labrarse una carrera sólida: "Yo creo que la cosa de empresario también tiene que ver un poco con de dónde vengo yo. Yo vengo de aquí, de Málaga, de buscarme la vida cuando empezábamos. Málaga ahora tiene mucho power, pero entonces no era la Málaga que es hoy".

Perea ha compartido que, en sus comienzos, la gente que soñaba con triunfar en el mundo artístico tenía que asumir muchos más roles: "La gente que decidíamos dedicarnos a una carrera artística teníamos que ser los que actuábamos, pero los que montábamos, los que poníamos los focos, los que llevábamos la furgo, los que hacíamos la comida para comer ese día cuando te ibas a dormir".

Esa experiencia, asegura, le ha marcado profundamente y se refleja en su manera de entender su profesión y el papel del artista: "Todo eso, digamos, todo lo que rodea al que da la cara, a mí siempre me llamó la atención, me gustó y de alguna manera yo creo que se refleja en mi manera de entender esto de la profesión y de apostar por algo que no es solo eso, la cultura no es solo de los que dan la cara".

Con estas palabras, Fran Perea ha puesto en valor el esfuerzo colectivo y la pasión que hay detrás de cada espectáculo, demostrando que la cultura es mucho más que lo que se ve sobre el escenario.