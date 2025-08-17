Fran Perea, Álex Ubago y Despistaos hacen vibrar Starlite en una noche inolvidable de música y nostalgia

Tres referentes de la música española han compartido escenario en una de las veladas más esperadas del Festival Starlite Occident de Marbella, encendiendo la emoción, la nostalgia y la energía entre el público. Fran Perea, Álex Ubago y Despistaos han protagonizado tres conciertos consecutivos, regalando a sus seguidores un viaje musical por grandes himnos y nuevas composiciones.

Fran Perea ha sido el encargado de abrir la noche con su gira "Punto y Aparte", repasando esos temas inolvidables que lo convirtieron en una de las voces más reconocibles de los 2000. Canciones como "La chica de la habitación de al lado" y "Qué va a ser" han sonado con la misma fuerza y magia que hace dos décadas, demostrando por qué sigue vigente como artista.

El relevo lo ha tomado Álex Ubago, que ha presentado su gira "Galerna 2025" en Marbella. El donostiarra ha alternado los temas de su último trabajo con clásicos de su carrera, haciendo que el público coreara cada palabra y se emocionara con cada acorde.

El cierre de la noche ha corrido a cargo de Despistaos, que han desatado la adrenalina con un repertorio vibrante. Han alternado sus canciones más recientes con himnos como "Física o Química", "Cada dos minutos" y "Mi accidente preferido". Su actitud cercana y su energía sobre el escenario han convertido el final del festival en una auténtica fiesta.

Entre saltos, coros y sonrisas, los tres artistas han dejado claro que, tras más de dos décadas de carrera, siguen brillando y emocionando sobre los escenarios, haciendo disfrutar a generaciones de seguidores.