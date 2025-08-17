Agencias

Continúa suspendida la circulación ferroviaria entre Zamora y Ourense

Por Newsroom Infobae

Renfe ha informado de que la circulación ferroviaria entre Zamora y Ourense sigue suspendida a causa de lo incendios que asolan la provincia ourensana.

Según ha detallado la empresa pública a través de su cuenta oficial en 'X', también se encuentra suspendida la circulación entre A Rúa Petín y Villamartín por un incendio próximo a la vía.

En este sentido, según detalla el Adif, establecieron un plan alternativo de transporte por carretera para trenes Larga y Media Distancia entre Monforte y Ponferrada.

Asimismo, los pasajeros del tren Alvia 1625 que cubre el viaje A Coruña-Barcelona serán trasladados por carretera entre Ourense y Ponferrada.

Renfe recuerda que de los trenes que están suprimidos ofrece a los ciudadanos cambios y anulaciones sin gastos.

EuropaPress

