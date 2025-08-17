Conchi Galdeano y su familia, sin noticias de Sofía Suescun y Kiko Jiménez tras intentar visitarles en plena polémica

Sofía Suescun y Kiko Jiménez permanecen completamente recluidos en su casa mientras la tensión mediática crece a su alrededor. Hace solo unas horas, fue Conchi Galdeano - hermana pequeña de Maite Galdeano y tía de Sofía - quien protagonizó la escena junto a sus hijos, desplazándose hasta el domicilio del mediático dúo para intentar hablar con ellos frente a la oleada de rumores.

Conchi, reconocida por su carácter directo y por haber sido una de las más férreas defensoras de Sofía en platós de televisión, tomó la iniciativa familiar y, tras llamar varias veces al timbre sin obtener respuesta, optó por acercarse a las vallas de la finca para tratar de averiguar si había algún movimiento en el interior. La pequeña de los Galdeano no se conforma fácilmente y, fiel a su estilo, mantuvo la esperanza de ver a su sobrina aunque las circunstancias no fuesen propicias.

La situación se tornó surrealista cuando, tras varias maniobras y tras comprobar que la vivienda seguía en absoluto silencio, los visitantes decidieron marcharse en la furgoneta con la que habían llegado. Esta visita refleja tanto la preocupación real de la familia, como el hermetismo que rodea actualmente a la pareja, que opta por el aislamiento y ni siquiera abre la puerta a los suyos.

Quienes conocen a Conchi saben que, aunque lleva tiempo apartada de la televisión, nunca ha dejado de ejercer de escudo de Sofía Suescun en momentos difíciles. Su papel de "defensora" familiar, siempre de carácter firme pero afectuoso, vuelve a ponerse de manifiesto en pleno vendaval mediático, aunque esta vez la distancia y las puertas cerradas hayan podido más.