Christian Gálvez y Patricia Pardo, sus imágenes más cómplices y románticas en Galicia

Christian Gálvez y Patricia Pardo siguen consolidando su historia de amor, mostrando una felicidad serena y una complicidad cada vez más sólida. Tras disfrutar de un idílico viaje a Grecia con motivo de su tercer aniversario de boda, la pareja ha puesto rumbo a Galicia, en concreto a las Rías Baixas, una tierra a la que ambos tienen un vínculo especial. La presentadora es originaria de Santiago de Compostela y cada vez que pueden, ambos escapan al norte para disfrutar del entorno y la tranquilidad gallega.

Durante la escapada, Patricia ha compartido en Instagram un carrusel de fotografías que transmiten el buen momento que atraviesa la pareja: en ella aparece la pareja intercambiando miradas cómplices, gestos de cariño y culminando con un apasionado beso en un restaurante gallego. La imagen está acompañada de una bonita dedicatoria a su marido: "Todas las horas del día viendo a quien quiero ver", reflejo de esa conexión especial y de la felicidad cotidiana que resalta en su día a día como matrimonio.

Ambos presentadores se conocieron en 2021 y consolidaron su relación rápidamente, celebrando una boda discreta en 2022. Desde entonces, no han dejado de presumir de su amor en redes sociales y de apoyarse mutuamente en sus proyectos profesionales y vitales, mostrando siempre naturalidad y cariño. Con Luca, su primer hijo en común, la nueva etapa les ha unido aún más, y Galicia se ha convertido en el refugio perfecto para escapar del bullicio y celebrar los momentos más importantes en familia.

Así, ambos siguen dando muestras públicas de su felicidad y apuestan por un amor que crece cada día, nutrido de viajes, dedicatorias sinceras y una convivencia alejada del foco mediático pero cercana a sus raíces y a sus seguidores.