Ángela Molina arropa a su hermana Mónica Molina en una noche mágica en los Veranos de la Villa

La noche del 14 de agosto de 2025, el Centro Cultural Conde Duque de Madrid se llenó de emoción y arte con el inesperado concierto de Mónica Molina, enmarcado dentro del festival Veranos de la Villa. Sin embargo,la presencia de Ángela Molina, célebre actriz y hermana de la cantante, llamó la atención de todos los presentes.

Ángela, referente del cine español e integrante de otra generación artística marcada por el legado de su padre, el mítico Antonio Molina, acudió para arropar y disfrutar de la música de su hermana en un momento especialmente emotivo.

La velada tuvo carácter especial, ya que Mónica se reencontraba con el público madrileño tras casi una década sin actuar en Madrid. El público disfrutó de un ambiente íntimo y expectante en el Patio Central, que se llenó de espectadores para desvelar el misterio del tradicional "concierto sorpresa" del festival, convirtiendo a la artista la protagonista de la noche. El concierto comenzó con los acordes de guitarra y la voz melódica de Mónica, que interpretó temas tan conocidos como "Vuela", nominado al Grammy Latino, con un estilo mediterráneo y personal que cautivó a los asistentes.

La saga Molina volvió a demostrar su enorme magnetismo y talento ante el público de Madrid, regalando una noche que quedará en la memoria de los asistentes como un homenaje al arte, la familia y la pasión por la música y el cine.