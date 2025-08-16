Zelenski y Trump se reunirán el lunes en Washington tras la cumbre de Alaska con Putin

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha anunciado que ha aceptado una invitación de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, para hablar el lunes en Washington de todos los "detalles" relativos al conflicto tras la cumbre celebrada este viernes en Alaska con el mandatario ruso, Vladimir Putin.

Será la primera visita a la Casa Blanca del mandatario ucraniano desde el fallido encuentro de finales de febrero, cuando Trump y Zelenski mantuvieron una tensa discusión en pleno Despacho Oval. En esta ocasión, la cita llega bajo la sombra de la ruptura del aislamiento diplomático de Putin.

Trump y Zelenski ya han hablado por teléfono tras la reunión de Alaska, para discutir "los principales puntos" tratados horas antes por los presidentes de Estados Unidos y Rusia. "Una larga y sustancial conversación" de más de una hora, en palabras del mandatario ucraniano, ampliada posteriormente para incorporar a otros líderes europeos.

"Es importante que la fuerza de Estados Unidos tenga un impacto en la evolución de la situación", ha dicho Zelenski, que ha vuelto a defender la extensión de las negociaciones a un formato a tres bandas, en el que Kiev también esté presente.

"Ucrania reafirma su voluntad de trabajar con el máximo esfuerzo para lograr la paz", ha añadido.

El presidente ucraniano ve "importante" que los países europeos "estén implicados en todas las fases", con vistas por ejemplo a adoptar las garantías de seguridad que reclama Ucrania, en las que Zelenski espera que Estados Unidos también se implique.