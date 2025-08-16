Puerto Rico cierra playas y revisa sistemas de control de inundaciones ante huracán Erin

San Juan, 16 ago (EFE).- Las autoridades de Puerto Rico cerraron este sábado numerosas playas e inspeccionaron las estaciones de control de inundaciones, entre otras medidas, ante las intensas lluvias y oleaje que se esperan por el paso del huracán de categoría 5 Erin.

Los balnearios clausurados en la costa norte de la isla son los de Carolina, La Monserrate (Luquillo), Cerro Gordo (Vega Alta) y Manuel 'Nolo' Morales (Dorado), mientras que en el sur fue cerrado el de Caña Gorda, en Guánica.

Estos lugares permanecerán cerrados al menos este sábado y mañana, domingo, debido a que se estima que el oleaje y las fuertes marejadas alcancen entre 2,4 y 3,6 metros de altura.

Debido a las condiciones marítimas peligrosas, hay un aviso de tormenta tropical para las aguas mar abierto del Atlántico, aunque no existen otros avisos o vigilancias para tierra.

Ayer, la Guardia Costera de Estados Unidos estableció la 'condición Yankee' para seis puertos marítimos de Puerto Rico y dos de las Islas Vírgenes, lo que implica su cierre para el tráfico comercial entrante.

Durante todo el fin de semana, está vigente asimismo una advertencia para operadores de pequeñas embarcaciones y un riesgo alto de corrientes marinas.

En cuanto a las precipitaciones, se esperan acumulados de lluvia de entre 50 y 100 milímetros, que podrían localmente llegar a 150 milímetros.

Esto puede provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra, por lo que el Servicio Nacional de Meteorología de San Juan mantiene en vigor una vigilancia de inundaciones hasta el lunes.

Ante estos pronósticos, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) realizó una revisión "total y detallada" de trece sistemas de control de inundaciones.

El secretario del DRNA, Waldemar Quiles, informó en un comunicado que estas estaciones se encuentran operando en normalidad y con total capacidad.

Erin se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un "catastrófico" huracán de categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos de 160 millas por hora (257 kilómetros por hora).

Según la trayectoria pronosticada por el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU., se espera que durante el fin de semana el centro del huracán se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico. EFE