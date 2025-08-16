Agencias

Empate sin goles entre el Valencia y la Real Sociedad en Mestalla (0-0)

València, 16 ago (EFE).- El Valencia y la Real Sociedad se han marchado al descanso del primer partido liguero empatados sin goles tras una primera mitad en la que el conjunto donostiarra, en el estreno en su banquillo de Sergio Francisco, tuvo las mejores ocasiones con dos intentos de Brais Méndez.

El inicio de este encuentro correspondiente a la primera jornada de la Liga ha estado marcado por el intenso calor, con cerca de 29 grados y una humedad de más del 70% y al alza que aumentaba la sensación térmica de calor.

