El incendio de gravedad 2 de Canalejas (León) obliga a evacuar cinco localidades

Newsroom Infobae

La Junta de Castilla y León ha declarado un incendio de Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2 en la localidad leonesa de Canalejas, perteneciente al municipio de Almanza, un fuego que ha obligado a evacuar cinco localidades.

Según información de Inforcyl recogida por Europa Press, este incendio se ha originado a las 16.32 horas de este sábado, 16 de agosto, y se ha elevado a IGR 2 a las 16.59 horas por poder "comportar grave riesgo para la población y bienes no forestales", tal y como ha precisado la Consejería de Medio Ambiente.

La Delegación de la Junta en Leñon ha informado que con motivo de este incendio se ha decidido evacuar Canalejas, con unos 80 vecinos; Calaveras de Abajo, 70; Calaveras de Arriba, 50; Valcuende, 40, y La Espina, 20.

Los vecinos de los tres primeros municipios se han reubicado en el ayuntamiento de Almanza y los del resto en el colegio de Puente Almuhey.

En las labores de extinción se encuentran en este momento dos medios terrestres que intentan sofocar el fuego y la causa probable del fuego se encuentra actualmente en investigación.

Infobae