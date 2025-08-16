El anillo de compromiso de Georgina Rodríguez: lujo español valorado en más de 6 millones

Georgina Rodríguez ha vuelto a acaparar el foco mediático tras compartir en redes el impresionante anillo de compromiso que Cristiano Ronaldo le regaló: una joya exclusiva valorada entre 6 y 10 millones de euros según los expertos, convirtiéndose en una de las piezas más caras y lujosas del mundo de las celebridades.

La espectacular pieza destaca por su diamante ovalado de entre 40 y 45 quilates, calidad D-Flawless, montada en oro blanco y flanqueada por piedras laterales. Esta joya no sólo brilla por su tamaño y pureza, sino también por la artesanía detrás de su diseño. Aunque se especuló con grandes firmas internacionales como Cartier o Harry Winston, varias publicaciones han confirmado en los últimos días que el anillo fue elaborado por la prestigiosa joyería bilbaína Damaso Martínez.

El precio de esta obra de alta joyería oscila, según estimaciones de expertos como Daniel Nicolás y Forbes, entre los 6 y los 13 millones de euros, aunque la cifra exacta depende de las características precisas del diamante central y los detalles personalizados de la pieza. La joya ha generado tal revuelo y admiración que Georgina se posiciona ahora entre las figuras con los anillos de compromiso más icónicos y costosos del panorama internacional.

Así, el gesto de Cristiano Ronaldo no sólo reafirma su historia de amor con Georgina, sino que coloca a la pareja en el club de élite de las grandes joyas mediáticas, siendo la exclusiva firma bilbaína Damaso Martínez la responsable de la creación de una joya digna de museo.