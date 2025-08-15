Sofía Suescun y Kiko Jiménez, encerrados sin dar la cara ante los rumores de una posible infidelidad

La revista Lecturas ha puesto a Sofía Suescun y Kiko Jiménez nuevamente en el foco mediático, asegurando en su última portada que la pareja estaría al borde de la ruptura tras la supuesta infidelidad de Sofía con el influencer Juan Faro. Según la revista, el influencer habría descubierto recientemente citas secretas entre su pareja y el creador de contenido gallego, intensificando aún más la crisis que ambos atravesaban por los problemas familiares de la joven.

Tras la publicación, la pareja ha optado por el silencio absoluto y el aislamiento. Ni Sofía ni Kiko han querido hacer declaraciones ni desmentir los rumores. Ambos se encuentran en su domicilio, donde siguen recluidos desde hace varias semanas tras su enfrentamiento público con Cristian Suescun y Maite Galdeano, al que se le ha sumado los rumores y especulaciones sobre su relación.

En las últimas horas, la expectación en torno a su casa ha aumentado tras la llegada de un repartidor. Ante la presencia de periodistas y cámaras, el trabajador se ha visto obligado a dejar el paquete directamente en el jardín de la pareja, sin recibir respuesta alguna desde el interior.

Por ahora, la joven y su novio prefieren no manifestarse y permanecer fuera del alcance público, mientras su vida privada se sigue convirtiendo en noticia de portada.