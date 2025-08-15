Corte total de la vía férrea Ávila-Madrid por el incendio de Herradón de Pinares

Adif ha informado este viernes del corte total de la vía férrea entre Ávila y Madrid a causa del incendio declarado en la localidad abulense de Herradón de Pinares, que ha afectado a las proximidades de la línea ferroviaria.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en un comunicado recogido por Europa Press, se ha habilitado un traslado alternativo de viajeros mediante autobuses que circulará por la AP-6 con el objetivo de garantizar el servicio.

En este marco, la Junta de Castilla y León mantiene el incendio con Índice de Gravedad Potencial (IGR) 2, lo que ha implicado afecciones a carreteras y vías férreas, entre ellas, la CL-505 entre el kilómetro 3,2 en Ávila y el 21 en La Cañada, en ambos sentidos.