Instagram ayudará a encontrar usuarios con intereses comunes

Por Newsroom Infobae

Instagram está trabajando en una novedad que permitirá a los usuarios descubrir si comparten aficiones con otras personas de la red social.

'Picks' es el nombre que recibe una nueva característica de Instagram que permitirá a los usuarios seleccionar los temas que les interesan, como música, libros, videojuegos, incluso títulos concretos.

La idea detrás de esta novedad es encontrar a amigos en la red social que compartan los mismos intereses, como ha señalado el experto en ingeniería inversa Alessandro Paluzzi en una publicación compartida en X.

'Picks' es por el momento un prototipo interno, como ha confirmado Instagram a TechCrunch, sin adelantar más sobre esta función.

