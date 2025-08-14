Google Mensajes introduce las alertas de contenido sensible, que notifican sobre imágenes con desnudos

La aplicación Mensajes de Google ha introducido las alertas de contenido sensible, que actuarán en el caso de que recibir o intentar enviar una imagen que contenga un desnudo.

La nueva función de privacidad de Mensajes se ha incorporado al apartado 'Proteccion y seguridad', donde permite activarla de manera manual para obtener una capa de protección adicional ante la presencia de contenido sensible.

En concreto, esta función actuará en caso de detectar imágenes con desnudos, tanto si se reciben como si se intentan enviar. En el primer caso, desenfocará el contenido y permitirá eliminar la imagen sin llegar a verla.

En el caso de querer enviar una imagen con un desnudo, la aplicación advertirá de los riesgos que esta práctica conlleva y solicitará a los usuarios que confirmen su decisión.

Google asegura que la detección del contenido sensible se realiza en el propio dispositivo y no se comparte con nadie. Por el momento, solo actúa sobre imágenes, sin tener soporte para vídeos.

El uso de esa función requiere que la aplicación esté vinculada a una cuenta de Google en la que se ha iniciado sesión. Aparece desactivada por defecto en el caso de usuarios adultos, mientras que en los usuarios menores de edad sí está activada, aunque los padres pueden gestionarla.